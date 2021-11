Lucid Motors-Aktie: Er schlägt jeden Tesla!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die zurückliegende Woche stand in Sachen Elektromobilität ganz im Zeichen des Börsengangs von Rivian. Die Papiere des US-Elektroautoentwicklers starteten furios, notierten zum Wochenende in New York bei 129,95 US-Dollar, weit über dem Ausgabepreis von 78 Dollar. Im Windschatten von Rivian allerdings hatte auch die Aktie von Lucid Motors ordentlich angezogen. Die Papiere des Tesla-Herausforderers, Anfang November noch rund 33 US-Dollar wert, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung