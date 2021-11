Lucid Motors-Aktie: Düstere Prognose!

Es ist nur zwei Tage her, das hing der Börsenhimmel für die Aktie von Lucid Motors noch voller Geigen: Binnen eines Monats hatten sich die Papiere des US-Elektroauto-Start-up um annähernd 150 Prozent verbessert, erreichten in der Spitze eine Bewertung von 54,80 Euro. Doch noch am Dienstagnachmittag kam es zum plötzlichen Einbruch der Lucid-Aktie, bis zum Abend auf Tradegate fiel sie auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung