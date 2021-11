Lucid Motors-Aktie: Alle Branchengrößen abgehängt!

Die Aktie von Lucid Motors erlebte zum Start in die neue Woche einen recht ruhigen Tag an der Börse: Im Handel an der Nasdaq legten die Papiere des US-Elektroauto-Herstellers bis zum Abend aber immerhin gut zwei Prozent zu auf 44,88 US-Dollar. Damit verteidigte die Lucid-Aktie ihren massiven Anstieg aus dem zurückliegenden Monat, der aktuell nun schon fast 90 Prozent beträgt. Möglicherweise ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung