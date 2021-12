Lucid Group-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Lucid":

Nach ihrem steilen Kursanstieg von Ende Oktober bis Ende November hat die Aktie des amerikanischen E-Autobauers und Tesla-Rivalen Lucid in den letzten Wochen eine starke Korrektur vollzogen. Besonders heftig fiel diese am 9. Dezember aus, als der Kurs an einem Tag um mehr als 18 Prozent absackte. Dabei rutschten die Notierungen unter den 50-Tages-Durchschnitt (EMA50) und setzten auf dem 61,8 %-Fibonacci-Retracement ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



