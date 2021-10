Lucid Group-Aktie: Ein historischer Tag!

Für viele ist heute nur ein ganz normaler Samstag, für den E-Auto-Hersteller Lucid dürfte es hingegen einer der wichtigsten Tage in der Firmengeschichte sein. Am Hauptsitz in Kalifornien dürfen sich heute einige wenige ausgewählte Kunden die ersten Fahrzeuge abholen, wobei zunächst die Luxus-Limousine Air Dream ausgeliefert wird.

Das ist vor allem deshalb ein großer Erfolg, weil noch zu Jahresbeginn manch einer daran ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung