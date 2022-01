Lucid Group-Aktie: Mit Zuversicht in die neue Woche!

Weitere Suchergebnisse zu "Lucid":

In der hart umkämpften Elektrofahrzeugbranche gehört Lucid Motors definitiv zu den Gewinnern des vergangenen Jahres. Die Aktien der Lucid Group sind solide in das neue Börsenjahr gestartet. In der ersten Handelswoche verzeichnete das Papier einen Zuwachs von rund zehn Prozent. Als neuer Akteur auf dem Markt hat das kalifornische Unternehmen mit der Einführung und Auslieferung des Lucid Air bereits eine wichtige ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



