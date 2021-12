Lucid Group-Aktie: Die Woche der Wahrheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Die Aktie des neuen Elektroautoherstellers Lucid ist in den vergangenen Tagen deutlich zurückgekommen. Seit der Monatswende befindet sich das Papier in einer korrektiven Phase. Einen besonders heftigen Einbruch hat es am Donnerstag gegeben, als die Notierungen um mehr als 18 Prozent korrigierten und dabei auch die 50-Tage-Linie (EMA50) durchschlugen.

Die Woche der Wahrheit

So kam es zum Rücklauf bis zum 61,8 %-Fibonacci-Retracement des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung