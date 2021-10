Lucid Group-Aktie: Wie geht es nun weiter?

Lucid Group Inc. (NASDAQ:LCID) wird am Montag höher gehandelt, möglicherweise in Übereinstimmung mit Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), da die Aktie die 1.000 $-Marke erreicht hat. Die Lucid-Aktie drängt ebenfalls nach oben, erreicht aber einen Bereich, in dem sie auf Widerstand stoßen könnte.

Lucid wird seit der letzten Überprüfung am Montagnachmittag mit einem Plus von 9,46 % bei 26,39 $ gehandelt.

Die Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!