Lucid Group-Aktie: Wie geht es jetzt nur weiter?

Lucid Motors beschäftigt derzeit 2.000 Mitarbeiter in Arizona, von denen die meisten in der Nähe der Produktionsanlagen in Casa Grande leben. Das Unternehmen will bis zum Jahresende weitere 1.000 Mitarbeiter einstellen, warnt aber davor, dass es in der Region bald zu Engpässen bei der Unterbringung und der Grundversorgung kommen könnte.

