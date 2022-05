Lucid Group-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Das Unternehmen steht in der Gunst von Saudi-Arabien. Dort bereitet man sich auf eine Zeitenwende vor. Hintergrund ist, dass man weg von fossiler Energie bzw. Rohstoffen möchte. Kürzlich entstand ein Deal über eine E-Auto-Fabrik von Lucid Motors. Das wird den Umsatz, in der nächsten Zeit anspringen lassen. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, die Lucid… Hier weiterlesen