Lucid Group-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Kürzlich konnte das Unternehmen eine positive Mitteilung verkünden. So gab es einen Großauftrag von der saudi-arabischen Regierung. Ein Großinvestor der Aktie will über die nächsten 10 Jahre bis zu 100 000 Elektroautos kaufen. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, die Lucid Group-Aktie jetzt zu kaufen. Um zu überprüfen, ob ein Kauf angebracht sein könnte, werden… Hier weiterlesen