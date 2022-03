Lucid Group-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Mit 18,50 EUR haben die Bären jüngst ein neues Tief am Markt gesetzt. Neue Tiefpunkte zeigen auch immer einen Abwärtstrend auf. Aus dieser Sicht heraus bietet sich daher aktuell kein Einstieg an. Gibt es vielleicht andere Gründe, hier zu investieren? In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, die Lucid Group-Aktie jetzt zu kaufen.

Um zu überprüfen, ob ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung