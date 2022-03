Lucid Group-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Die kürzlich erschienen den Quartalszahlen haben leider enttäuscht. Das Produktionsziel wurde für 2022 abgeändert. Statt 20.000 E-Fahrzeuge will der Autobauer nur noch etwa 12.000 bis 14.000 Elektroautos produzieren. Auf lange Sicht ist das Management allerdings zuversichtlich. Immerhin bewegt sich das Unternehmen in einem potenziellen Milliardenmarkt. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, die Lucid Group-Aktie jetzt zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



