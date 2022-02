Lucid Group-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Lucid will die Produktion seiner elektrischen Luxuslimousinen „Air“ weiter hochfahren. Insgesamt hat sich an den Fundamentaldaten nicht sonderlich viel getan. Der Aktienkurs ist hingegen auf dem Weg gen Süden. Derzeit liegt er auf dem Unterstützungsbereich von rund 28,00 USD auf. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, die Lucid Group-Aktie jetzt zu kaufen.

Um zu überprüfen, ob ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung