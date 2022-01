Lucid Group Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Lucid":

Für die Aktie Lucid aus dem Segment "Automobile und Komponenten" wird am 05.01.2022, 19:16 Uhr, ein Kurs von 39.41 USD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Lucid auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Lucid auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Lucid in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Lucid hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Lucid-Aktie beträgt dieser aktuell 27,6 USD. Der letzte Schlusskurs (39,41 USD) liegt damit deutlich darüber (+42,79 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Lucid somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (42,17 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,54 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Lucid-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. In Summe wird Lucid auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Lucid in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Lucid wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.