Lucid Group-Aktie: Produktionsziele gekappt!

Die Lucid Group rechnete zunächst mit einer Produktion von 20.000 Autos im Jahr 2022. Firmenchef Peter Rawlinson sagt jetzt, dass aufgrund von Lieferketten- und Logistikproblemen nur 12.000 bis 14.000 Autos produziert werden können. Unterdessen kündigte Rawlinson, ein ehemaliger technischer Direktor von Tesla, den Bau einer neuen Produktionsstätte in Saudi-Arabien mit einer Jahreskapazität von 150.000 Fahrzeugen an. Das bestehende Lucid-Werk in Arizona, ...



