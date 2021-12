Lucid Group-Aktie: Luft raus?

Die Aktionäre der Lucid Group werden in den letzten Tagen voller Sorge die Kursentwicklung an den Tickern verfolgt haben. Nachdem die Aktie des Elektroauto-Startups aus den USA Ende November noch an der 50-Euro-Marke kratzte, verlor sie binnen weniger Tage massiv an Wert und rutschte auf 32 Euro ab. Gestern war die Lucid Group-Aktie zum ersten Mal seit Tagen wieder mit fast ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung