Lucid Group-Aktie: Die Konsolidierung hält noch an

Seit dem 1. September vollzieht die Aktie der Lucid Group einen dynamischen Anstieg. Gestartet wurde er auf einem Tief bei 16,12 US-Dollar. Seitdem konnte nicht nur der 50-Tagedurchschnitt überwunden werden. Auch das Tempo des Anstiegs hat sich in der zweiten Oktoberhälfte deutlich verschärft. In der Spitze wurden am 9. November bereits 48,04 US-Dollar erreicht. Seitdem fallen die Notierungen im Rahmen ...



