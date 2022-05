Lucid Group-Aktie: Jetzt fällt die Entscheidung!

Die Aktie des E-Auto-Herstellers Lucid ist in der vergangenen Woche unter das September-Tief von 16,12 Dollar gerutscht und bis auf 13,25 Dollar zurückgefallen. Dabei handelte es sich um den niedrigsten Stand seit Januar 2021. Seitdem läuft eine Gegenbewegung, die den Kurs nun wieder an die 20-Dollar-Marke herangeführt hat. Damit ist die Aktie in wenigen Tagen um fast 50 Prozent gestiegen.… Hier weiterlesen