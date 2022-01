Lucid Group-Aktie: Heftiger Crash!

Weitere Suchergebnisse zu "Lucid":

Die Aktie des neuen Elektrowagenherstellers Lucid ist in dieser Woche unter die Räder gekommen. Der Hammer am Montag auf Höhe des 61,8 %-Fibonacci-Retracements hatte noch Hoffnung auf eine erfolgreiche Bodenbildung im Bereich der 36-Dollar-Marke und eine sich daran anschließende Aufwärtsbewegung geweckt. Doch diese Hoffnung hat sich in den letzten Tagen in Luft aufgelöst. Nach vier heftigen Tagesverlusten in Folge beläuft sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



