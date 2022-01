Lucid Group-Aktie: Fair bewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Lucid":

Die Lucid Group-Aktie hat in der Year-to-date-Betrachtung einiges an Boden gutgemacht: Seit Januar ist der Titel an der Nasdaq Börse um 10,33 Prozent gestiegen. Ein sattes Plus von 9,84 Prozent stand auch am Ende des letzten Handelstages – und damit ein Schlusskurs von 41,98 Dollar.

Investoren kauften und verkauften an der Nasdaq-Börse in den vergangenen 20 Tagen im Schnitt täglich 60,3 Millionen-Anteile



