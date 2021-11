Lucid Group-Aktie: Die Bullen geben ordentlich Gas

Vorangegangen war dieser Bewegung zunächst eine dynamische Aufwärtsbewegung, die den Kurs am 17. November auf ein neues Hoch bei 57,75 US-Dollar vordringen ließ. Es leitete eine kurze Konsolidierung ein. Sie endete bereits am Donnerstag auf einem Tief bei 43,00 US-Dollar. Positiv für die Bullen war, dass der Tag im Chart mit einem Hammer endetet. Er wurde am Freitag in einer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung