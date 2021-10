Lucid Group-Aktie: Besser als Tesla?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Das ursprüngliche Unternehmen Lucid Motors hatte sich bereits vor 14 Jahren auf den Bau von Elektroautos spezialisiert. Durch die Fusion mit Churchill Kapital gelangte das Unternehmen an die Börse. Das Unternehmen kündigte an, bereits in diesem Monat sein Luxusauto Lucid Air Dream Edition ausliefern zu wollen.

Für 169.000 Dollar kann das Spitzenmodell Air Dream ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung