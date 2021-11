Lucid Group-Aktie: Anleger müssen sich auf eine Korrektur einstellen!

Die Aktie des Börsen-Newcomers Lucid Group – Börsengang im November 2020 – setzt ihren Höhenflug auch zum Auftakt in die neue Woche fort. Am Montag gewinnt der Anteilsschein im frühen Handel 4,67 Prozent hinzu und schiebt sich per Aufwärts-Gap auf ein neues 8-Monats-Hoch. Ende Oktober war dem Kurs der Anstieg über die engmaschige Widerstandszone bei 27,88/29,81 Dollar gelungen, wodurch es zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



