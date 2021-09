Lucid-Aktie: Auslieferungen bei Tesla-Konkurrent beginnen Ende Oktober!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Lucid Air Inc (NASDAQ:LCID) sagte am Dienstag nach dem Start der Produktion seiner Elektrofahrzeuge in Casa Grande, Arizona, dass die Auslieferungen Ende Oktober beginnen werden.

Das von Peter Rawlinson geführte Unternehmen, das in einem SPAC mit Michael Kleins Churchill Capital Corp IV an die Börse ging, gab an, dass es über 13.000 Reservierungen für seine elektrische Flaggschiff-Limousine Lucid Air erhalten hat



