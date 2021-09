Lucid-Aktie: Aufschwung vor Auslieferungen?

Die Lucid Group Inc. (NASDAQ:LCID) gab am Dienstag bekannt, dass sie voraussichtlich Ende Oktober mit der Auslieferung von Fahrzeugen an Reservierungsinhaber beginnen wird. Das Unternehmen stellte fest, dass es mehr als 13.000 Reservierungen für das Modell Lucid Air erhalten hat.

Die Ankündigung der Auslieferung verschafft Lucid einen Vorteil gegenüber den anderen EV-Unternehmen neben Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), sagte Matt Maley von Miller Tabak ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung