Lucht Probst Associates setzt seine Wachstumsstrategie fort - Ausbau des Skandinaviengeschäfts durch Übernahme des dänischen Unternehmens Capital Market Partners A/S (CMP)

Skandinavien ist ein Vorreiter, was dieAnwendung digitaler Dienste und Lösungen angeht, und gilt als sehrtechnikfreundlich. Ein Ausbau der Wachstumsstrategie in Richtungnordische Länder war für Lucht Probst Associates (LPA) daher nur dernächste logische Schritt. Mit der Übernahme von CMP ist dasFrankfurter Unternehmen nun auch auf dem skandinavischen Markt -einem wichtigen Treiber für regulatorische Veränderungen - perfektpositioniert, um die lokale Nachfrage optimal zu decken und dieDigitalisierung und Transformation der Finanzdienstleistungsbrancheauch dort weiter voranzutreiben.CMP, vor zehn Jahren in Kopenhagen gegründet und heute 20Mitarbeiter stark, ist ein bekannter Player im Kapitalmarktbereich.Seit jeher liegt ein wichtiger Schwerpunkt des Unternehmens imTechnologiebereich. In den letzten Jahren begleitete das Unternehmenbereits verschiedene große Capital MarketsTechnologie-Transformationsprozesse. Für LPA ist CMP deshalb derperfekte Partner, um das Geschäft in Dänemark und Skandinavien weiterauf- und auszubauen. Zusätzlich zur bereits starken Kundenpräsenz inder Region eröffnet die Übernahme von CMP für LPA noch einmal neuePerspektiven. Denn gemeinsam mit dem erfahrenen und lokalen Team vorOrt ist Lucht Probst Associates nun in der Lage, dasWachstumspotenzial in Skandinavien voll auszuschöpfen und die Kundendort noch besser zu unterstützen. Werte, Know-how, Innovation undTechnologie-Affinität sowie die Leidenschaft von CMP für dieKapitalmarktbranche entsprechen in jeglicher Hinsicht derUnternehmensphilosophie von LPA. Darüber hinaus legt Capital MarketPartners ebenso wie LPA großen Wert auf Kundennähe und ergänzt dasPortfolio des Frankfurter Unternehmens um eine Reihe attraktiverNeukunden. So ist CMP stark in Marktbereichen vertreten, in denen LPAnicht präsent ist, die hinsichtlich der Wachstumsstrategie jedoch fürLPA von großem Interesse sind - wie Vermögensverwaltungen,Pensionsfonds und Versicherungen.Das Team von CMP wird seine Kapitalmarktkompetenz weiterhinnutzen, um kundenspezifische Lösungen und Dienstleistungen zuentwickeln. "Mit der globalen Reichweite von LPA und derentechnologisch getragenen Innovationen sind wir jetzt in der optimalenPosition, die dänische und nordische Kapitalmarktbranche weiter zutransformieren", so Lars Christiansen, Gründungspartner von CapitalMarket Partners. Er und Gründerkollege sowie Mit-AltgesellschafterChristian Thygesen bleiben dem Unternehmen nach der Übernahme durchLPA als Teil des Führungsteams erhalten - ebenso wie die derzeitigeund zukünftige Geschäftsführerin Lotte Mollerup."Für LPA ist und bleibt Skandinavien eine der wichtigstenstrategischen Regionen. Wir sind sehr froh, mit CMP einen lokalenPartner gefunden zu haben, der zu unserem fundiertenKapitalmarkt-Know-how, gepaart mit Technologieinnovationen, passt.Über die zukünftige Zusammenarbeit mit dem Führungsteam von CMPfreuen wir uns sehr. So können wir unsere Präsenz in Dänemark und dennordischen Ländern als Ganzes vertiefen und noch viel weiterausbauen", sagt Stefan Lucht, Gründungspartner von LPA.Über Lucht Probst Associates (LPA):Lucht Probst Associates (LPA) ist ein Technologieunternehmen, dassich auf die Anforderungen und Merkmale der Kapitalmarktbranchespezialisiert hat: Seit 1999 digitalisiert und transformiert LPA dieFinanzdienstleistungsbranche mit dem Ziel, die Kundenumsätze zusteigern, Kosten zu senken und regulatorische Anforderungenautomatisch abzubilden. Das Kerngeschäft von LPA ist diekontinuierlich weiterentwickelte und erweiterte Palette vonTechnologielösungen für automatisierte Beratung (LPA Digital ClientInteraction), Vertrieb (LPA Captano) und Dokumentation (LPADoc) fürFinanzinstrumente, strukturierte Produkte und OTC-Derivate. LPAbietet marktführende Lösungen, die Banken bei der effizientenEinhaltung der Vorschriften nach MiFID II, PRIIPs und FIDLEG inVerbindung mit dem Key Investor Information Document (KIID)unterstützen. Dieses Dokument enthält die wichtigsten Informationenüber ein Finanzprodukt, einschließlich finanzieller Begriffe, Risikenund historischer Leistungsdaten für Privatanleger. Neben der DNA desUnternehmens - der Entwicklung von Technologielösungen für denKapitalmarkt - bietet LPA strategische Beratungs-, Management- undImplementierungsdienstleistungen an. Derzeit arbeiten mehr als 200Technologie- und Kapitalmarktexperten für ihr internationalesKundenportfolio an fünf internationalen Standorten.