Lucara Diamond Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Am 27.05.2022, 14:15 Uhr notiert die Aktie Lucara Diamond an ihrem Heimatmarkt Toronto mit dem Kurs von 0.63 CAD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Edelmetalle und Mineralien".

Unser Analystenteam hat Lucara Diamond auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Lucara Diamond wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Lucara Diamond auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lucara Diamond liegt bei einem Wert von 8,77. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 96,54) unter dem Durschschnitt (ca. 91 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Lucara Diamond damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Lucara Diamond ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Lucara Diamond-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 25, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 56,67, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

