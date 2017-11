Luca Maccaferri ist neuer S&D Manager Middle Market der Chubb in der Schweiz (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Chubb":

Zürich (ots) -Luca Maccaferri ist mit sofortiger Wirkung neuer Sales &Distribution (S&D) Manager für das wichtige KMU-Segment (MiddleMarket) bei Chubb in Zürich, wie der Versicherer heute bekannt gab.In dieser neu geschaffenen Funktion wird Maccaferri für dievertriebliche Weiterentwicklung und das Wachstum des KMU-Bereichsproduktübergreifend in der deutschsprachigen Schweiz verantwortlichsein. Er wird an Florian Eisele, Country President der Chubb in derSchweiz, berichten.Luca Maccaferri, Versicherungsvermittler VBV, verfügt überinsgesamt sieben Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche. Erstartete seine Karriere bei der Basler Versicherung in der Schweiz imUnderwriting Sach Internationale Industrie sowie in derSchadenbearbeitung. Zuletzt war er beim Versicherungsbroker Kesslerverantwortlich für die Geschäftsentwicklung und Kundenberatung imGrossraum Zürich."Luca Maccaferri wird mit seiner Marktkenntnis sowie seinerServiceorientierung unsere Strategie im KMU-Segment weiterverfolgenund diesen wichtigen Bereich zusammen mit den Fachabteilungenkonsequent ausbauen", erklärt Florian Eisele, Country President derChubb in der Schweiz.Pressekontakt:Sandra GoetschmannMarketing & Communications SpecialistChubb Versicherungen (Schweiz) AGBärengasse 32, 8001 Zürichsandra.goetschmann@chubb.com|chubb.com/chOriginal-Content von: Chubb European Group Limited, übermittelt durch news aktuell