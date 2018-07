Luc Caytan wird neuer Chairman der ThomasLloyd SICAV in Luxemburg (FOTO)

London, Luxemburg (ots) -Die ThomasLloyd Group hat für ihre europäische AIF-FondsplattformThomasLloyd SICAV mit Luc Caytan einen ausgewiesenen Finanzmarkt- undInvestmentexperten als neuen Chairman berufen. In seiner neuen Rollewird er sich vor allem um den Ausbau und die Vertiefung derBeziehungen zu Regulierungs- und Aufsichtsbehörden, Marktteilnehmernund weiteren Stakeholdern kümmern - sowohl in Luxemburg als auch inverstärktem Maße europaweit.Die Karriere von Luc Caytan begann bei der Kredietbank in Brüssel(jetzt KBC Group), für die er unter anderem in Führungspositionen inBahrain, Dublin, Hongkong, Los Angeles und New York tätig war.Zuletzt arbeitete er als General Manager Global Financial Markets beiKBL European Private Bankers in Luxemburg und war in dieser Funktionzudem Mitglied des Verwaltungsrats von Brown Shipley in London undPatria Finance in Prag.Luc Caytan gehörte während seiner Tätigkeit für KBL auchzahlreichen Komitees und Gremien an, unter anderem der Money MarketContact Group der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt, demCustomer Consultation Committee der Clearstream in Luxemburg, demFinancial Markets Committee der Luxemburger Zentralbank und demLuxemburger Bankenverband. Zudem war er stellvertretenderVorsitzender des Bondmatch Strategic Committee/NYSE Euronext in Parisund Verwaltungsratsmitglied der Luxemburger Börse. Aktuell ist erSenior Representative und Mitglied der Schiedskommission der ICMA(International Capital Market Association) sowie Mitglied der ILA(Institut Luxembourgeois des Administrateurs).T.U. Michael Sieg, Chairman und CEO ThomasLloyd Group,kommentierte die Berufung: "In seiner langen beruflichen Karriere hatLuc alle Facetten der sich stetig verändernden Finanzmärkte mit ihrenZyklen und Turbulenzen, ihrer zunehmenden Regulierung oder auch ihrenGlobalisierungstendenzen als Manager erlebt und begleitet. Von seinerExpertise, seinen Erfahrungen und Netzwerken werden wir bei unsererweiteren globalen Expansion nachhaltig profitieren. Ich freue michsehr auf die Zusammenarbeit mit ihm."Luc Caytan fügte hinzu: "Ich bin sehr erfreut, zu einerUnternehmensstrategie beitragen zu können, die neben wirtschaftlichenauch soziale und ökologische Renditeaspekte berücksichtigt.ThomasLloyd hat sich dank seiner Fachkompetenz und seines Netzwerksim Bereich Impact Investing als einer der führenden Anbieteretabliert. Ich freue mich, als Chairman der LuxemburgerFondsplattform zum weiteren Wachstum beizutragen."Download der Pressemitteilung:Die Pressemitteilung als PDF sowie das Bild können Sie hierherunterladen: http://ots.de/CGOAg8Über die ThomasLloyd GroupDie ThomasLloyd Group ist eine global tätige Investment- undBeratungsgesellschaft, die sich ausschließlich auf denInfrastruktur-Sektor in Asien spezialisiert hat. Das Unternehmen istmit Hauptsitzen in London und Zürich und an 13 weiteren Standorten in8 Ländern in Nordamerika, Europa und Asien vertreten. DasLeistungsspektrum umfasst Capital Raising, M&A und Corporate Financefür private und börsengelistete Unternehmen, Projektfinanzierung und-management für Projektentwickler und Anlageberatung,Vermögensverwaltung und Fonds für private und institutionelleInvestoren. Mit über 200 Mitarbeitern verwaltet die ThomasLloyd Groupaktuell ein Vermögen im Wert von über drei Milliarden US-Dollar.Weitere Informationen finden Sie unter: www.thomas-lloyd.comWeitere Informationen erhalten Sie bei:ThomasLloyd GroupPresse/KommunikationTel +49(0)89 599 890 313Fax +49(0)89 599 890 323public.relations@thomas-lloyd.comwww.thomas-lloyd.comOriginal-Content von: ThomasLloyd Global Asset Management GmbH, übermittelt durch news aktuell