Luby’s Inc.-Aktie: Barausschüttung für Aktionäre!

Der Vorstand von Luby’s Inc.(NYSE:LUB) hat eine Liquidationsausschüttung in Höhe von $0,50 pro Aktie beschlossen, die am 28. März 2022 an die am 21. März 2022 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird.

Das bedeutet:

Das Unternehmen wird die Liquidationsausschüttung aus den Nettoerlösen der jüngsten Immobilienverkäufe zahlen.Die Ausschüttung folgt auf eine erste Ausschüttung von 2,00 $ pro Aktie, die am 1. November 2021 gezahlt wurde.

