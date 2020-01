"Luanda Leaks": Wie Afrikas reichste Frau durch Vetternwirtschaft ihr Vermögen mehrte

Hamburg (ots) - Die Unternehmerin Isabel Dos Santos aus Angola, mutmaßlichreichste Frau Afrikas, hat offenbar systematisch von Vetternwirtschaft undVorteilsnahme profitiert und so ihren wirtschaftlichen Aufstieg vorangetrieben.Diesen Verdacht erhärten interne Unterlagen zu ihren Geschäften, die NDR, WDRund "Süddeutsche Zeitung" gemeinsam mit internationalen Medienpartnern auswertenkonnten.Die 46-jährige Unternehmerin ist die Tochter des ehemaligen angolanischenStaatspräsidenten Jose Eduardo Dos Santos. Mit dessen Unterstützung soll siegroße Wettbewerbsvorteile erhalten haben. Auch der Verdacht der Veruntreuung vonStaatsgeldern steht im Raum. Ende Dezember hat die angolanische Justiz bekanntgegeben, dass man Konten und Firmenanteile beschlagnahmt habe. Isabel dos Santosbestreitet sämtliche Vorwürfe vehement. Es handle sich um eine Kampagne gegenihre Familie.Die internationalen Recherchen stehen in keinem direkten Zusammenhang mit denErmittlungen der angolanischen Justiz, allerdings gibt es Überschneidungen.Unter anderem hat die Justiz die Firmenanteile von Dos Santos an derGetränke-Firma Sodiba beschlagnahmt. Die Unterlagen belegen, dass Sodiba einDarlehen der deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) erhalten hatte,mutmaßlich ohne dass eine umfassende Prüfung des Geschäfts durch die KfWstattgefunden hat. Mit den rund 50 Millionen Euro kaufte Dos Santos im Jahr 2015eine Anlage zum Bierbrauen und zwei Abfüll-Linien bei der Krones AG aus derOberpfalz.Problematisch macht das Engagement der KfW, dass der Aufstieg der Sodiba imafrikanischen Getränkemarkt neben dem Geld aus Deutschland auch ein Eingriff desPräsidenten zu verdanken war. Dos Santos' Vater nutzte seine Macht, um dasInvestitionsprojekt überhaupt erst zu genehmigen.Außerdem sagte seine Regierung dem Unternehmen Steuererleichterungen zu.Gleichzeitig gewährte eine Bank, die zu 75 Prozent dem angolanischen Staatgehört, der Sodiba ein Darlehen. Weder die KfW noch der Anlagenbauer Kroneskönnen ein Fehlverhalten an dem Geschäft erkennen.Mehr als 400 Firmen in 41 Jurisdiktionen haben Isabel Dos Santos und ihr Umfeldin den vergangenen Jahren gegründet, fast 100 davon in Steueroasen wie Malta,Mauritius und Hong Kong. Immer wieder haben diese Firmen von öffentlichenAufträgen in Angola, von Beratertätigkeiten und von Darlehen profitiert.Salvadore de Freire, Menschenrechtsanwalt in Luanda, sagte dem ICIJ,Ex-Präsident "Dos Santos hat Angola wie seine persönliche Farm behandelt". ImHerbst 2017 war Jose Eduardo Dos Santos nach 38 Jahren an der Spitze des Landesausgeschieden. Er reagierte auf eine Anfrage nicht.Insgesamt geht die angolanische Justiz davon aus, dass Isabel Dos Santos sich inHöhe von mehr als einer Milliarde US-Dollar an angolanischen Staatskonzernenbereichert habe. Das Geld fordert die Justiz nun zurück. Seit 2016 führte IsabelDos Santos zum Beispiel den staatlichen Ölkonzern Sonangol. Sie wurde abberufen,als ihr Vater aus dem Präsidentenamt ausschied. Noch am Tag ihres Ausscheidenswurden aus dem Konzern ausweislich der Unterlagen rund 38 Millionen US-Dollarauf ein Konto nach Dubai überwiesen.Im Rahmen der gemeinsamen Recherche hat Isabel Dos Santos dem NachrichtensenderBBC ein Interview gegeben: Sie bestreitet, das Geld veruntreut zu haben. Bei derÜberweisung nach Dubai handle es sich um legitime Honorare fürBeratungsleistungen.Die rund 715.000 Dokumente aus dem Inneren der Dos-Santos-Geschäfte wurden derafrikanischen Journalistengruppe PPLAAF zugespielt, die sie mit demInternational Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) teilte. Rund 120Journalisten aus 20 Ländern haben die Unterlagen gemeinsam ausgewertet undveröffentlichen die Erkenntnisse unter dem Schlagwort "Luanda Leaks", benanntnach der Hauptstadt Angolas. In Deutschland sind NDR, WDR und "SüddeutscheZeitung" an dem Projekt beteiligt.Isabel Dos Santos scheint nun die Flucht nach vorne zu suchen: In demselbenInterview mit der BBC wurde sie mehrfach darauf angesprochen, ob sie sich inZukunft vorstellen könne, als Präsidentin zu kandidieren - Dos Santos wollte dasnicht ausschließen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationLara LouwienTel.: 040 / 4156-2312Mail: l.louwien@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6561/4496193OTS: NDR Norddeutscher RundfunkOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell