Loyalty-Programm für Vereinsmitglieder und Fans - Corona: Hilf Deinem Verein - jetzt und später

Berlin (ots) - Für Sport-Fans ist das selbstverständlich: der Verein, für den das Herz schlägt, wird unterstützt, egal was kommt, in guten wie in schlechten Zeiten. Siege werden gemeinsam gefeiert, Niederlagen gemeinsam betrauert. Doch jetzt geht es um das bloße Überleben vieler Vereine. Die Internet-Plattform support-our-sport.de bietet schnelle Hilfe.Die Corona-Schutzmaßnahmen führen dazu, dass derzeit kaum Wettkämpfe stattfinden, die Vereine mit Eintrittsgeldern stärken könnten. In dieser Zeit bietet das Berliner Unternehmen Fanmiles mit "support-our-sport.de" eine Plattform, auf der Vereinsmitglieder ihrem Verein unter die Arme greifen können. In Zeiten geringer oder völlig fehlender Einnahmen können Freunde des Vereins über diese Seite Gutscheine kaufen, die sie erst einlösen, wenn wieder Wettkämpfe und Stadionbesuche möglich sind. Und das geht so: Du holst deinen Verein aus der Krise, indem du JETZT Gutscheine für Tickets, Trikots, aber zum Beispiel auch Getränke oder die Stadionwurst kaufst. Jetzt bezahlen - später in Anspruch nehmen, das verschafft dem Verein dringend benötigte Einnahmen in dieser Krisenzeit.Support-our-sport.de, die von Fanmiles betriebene Plattform, wendet sich an Fans, aber vor allem auch an die Vereine selbst mit der Empfehlung, sich dort kostenlos zu registrieren und damit zu einem virtuellen Treffpunkt mit Vereinsmitgliedern und Fans zu werden. Ziel: Engagement für den Verein! Fanmiles ist das weltweit größte Loyalty & Fan-Engagement-Netzwerk im Bereich Sport und Entertainment.Ein Fanmiles-Sprecher: "Wir haben mit support-our-sport.de eine digitale Plattform eingerichtet, die es Sportvereinen und anderen Rechtehaltern ermöglicht, ihre Fans zu erreichen. Support-our-sport.de ist keine Sache nur für den Moment, sondern bietet Vereinen und Clubs eine dauerhafte Lösung, auch nach der Corona-Krise Gutscheine anzubieten, um Einnahmen zu generieren."Über FanmilesFanmiles ist das global größte Loyalty & Fan Engagement Netzwerk im Bereich Sport und Entertainment. Fanmiles bietet eine digitale Plattform, die es Sportclubs (u.a. FC Schalke 04, Bayer 04 Leverkusen) und anderen Rechtehaltern ermöglicht, ihre Fans global zu erreichen und durch bewährte Loyalty-Mechaniken sowie durch Gamification in einen interaktiven Dialog zu treten. Unter Einbeziehung von offiziellen Sponsoren, regionalen Geschäften und Gastronomiebetrieben, schafft Fanmiles ein Ökosystem, das darauf abzielt, dass Clubs ihren treuen Fans etwas für deren bedingungslosen Support zurückgeben, sie damit noch enger an den Verein binden und spürbaren Mehrwert für alle Beteiligten schafft.Die technologische Basis für Fanmiles und den Support weiterer angeschlossener Kundenbindungs-Programme, wie Miles & More und & Charge - aber auch Initiativen wie Support Our Sport - liefert das hausintern entwickelte und betriebene Produkt Uplyft. Mit Uplyft bietet die Fanmiles GmbH Rechtehaltern und Loyalty Managern ein leistungsstarkes Backend, über welches sich Kundenbindungsstrategien selbständig steuern lassen.