Loyale Mitarbeiter sind erfolgreicher (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Erfolgreiche Mitarbeiter sind auf dem Markt begehrt - welchesUnternehmen wünscht sich keine Mitarbeiter, die das Unternehmenvoranbringen? Auch aus Sicht vieler Arbeitnehmer liegt ihrberufliches Ziel im Erfolg. Sie streben nach besserenArbeitsbedingungen, mehr Verantwortung oder einer höherenGehaltsstufe. Auch die Zufriedenheit am Arbeitsplatz wird durchberuflichen Erfolg positiv beeinflusst. Bekanntermaßen profitierenUnternehmen von zufriedenen Mitarbeitern, da sie bessere Leistungenerbringen und mit geringerer Wahrscheinlichkeit das Unternehmenverlassen, als unzufriedene Mitarbeiter.Nun, woran erkennt man erfolgreiche Mitarbeiter? Gäbe es die"eine" Antwort, wäre die Vielzahl eignungsdiagnostischerAuswahlverfahren wohl deutlich begrenzter und Personalabteilungenmüssten keine externen Dienstleister einsetzen.Eine der laut Wirtschaftswoche erfolgreichsten Beratungen (2017/Beste Personalberater) im Gesundheitswesen ist die Firma HiTec, dienun eine statistische Erhebung dazu präsentiert hat. Dabei hat manüber drei Jahre über 500 Lebensläufe und Interviews mit Kandidatenaus dem Vertrieb eignungsdiagnostisch analysiert und festgestellt:Erfolg ist keine Glückssache - Auf die Loyalität der Mitarbeiterkommt es an!Herausgefunden hat man unter anderem, dass neben zahlreichenVorhersage-Kriterien, wie Branchenkenntnisse, Ausbildung, Know-how,der Motivation und den finanziellen Rahmenbedingungen der statistischbetrachtet zutreffendste Parameter ein konsistenter Werdegang ist.Lutz Martin Busch, Geschäftsführer von HiTec berichtet, worauf manachten sollte und was einen konsistenten Werdegang ausmacht: "In derVergangenheit sollten mindestens drei, im Idealfall fünf Jahre odermehr, in jeder beruflichen Station verbracht worden sein. Einzelnekürzere Aufenthalte sind akzeptabel, sofern diese zu Beginn derKarriere liegen und längere Stationen folgen. Längere Aufenthaltebeweisen Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber und sind ein guterIndikator für den bisherigen und zukünftigen Erfolg des Kandidaten."Die Studienergebnisse stützen diese Beobachtung. So wiesen 97,6% derKandidaten, die von HiTec-Kunden eingestellt wurden, einenkonsistenten Werdegang auf. Von 441 Kandidaten mit konsistentemLebenslauf wurden 41,5% zum Interview beim Kunden eingeladen, 9,3%wurden eingestellt.Im Gegensatz dazu zeigten sich die 79 Kandidaten mitinkonsistentem Werdegang, geprägt von Jobhoppings und kurzenVerweildauern an den einzelnen Arbeitsstationen, deutlicherfolgloser. Sie scheiterten bereits wesentlich früher imAuswahlprozess. So erhielten nur 12,7% eine Einladung zum Interview,eingestellt wurden lediglich 1,3%. Dies ist damit zu erklären, dassErfolg möglicherweise Zeit braucht und z.B. im ersten Jahr dieEingewöhnung im Vordergrund steht. Mit zunehmender Zeit undErfahrung, zeigt sich, wie erfolgreich der Mitarbeiter auf seinemArbeitsgebiet ist.Unser Tipp: Als Bewerber machen sich langjährige Stationen inIhrem Lebenslauf in den Augen zukünftiger Arbeitgeber attraktiver underhöhen die Chancen auf einen erfolgreichen Bewerbungsprozess. AchtenSie bei der Wahl Ihres Arbeitgebers deshalb darauf, dass Sieausgiebig informiert sind und keine Fehlentscheidung treffen.Zusätzlich sollten Sie Ihr Bauchgefühl beachten und Entscheidungenbewusst treffen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit einerlangfristigen, beruflichen Station.HiTec Consult ist eine seit 2003 marktführende Personalberatung inder Medizintechnik. Das Unternehmen berät über 100 Firmen imExecutive Search von Fach- und Führungskräften aus Health Care,Consumer Electronics, IT und der Finanzbranche. Die Verfahren undMitarbeiter sind jüngst rezertifiziert nach DIN 33430 und erfüllensomit alle "Anforderungen an Verfahren und deren Einsatz beiberufsbezogenen Eignungsbeurteilungen" bezüglich geltender Qualitäts-und Aktualitätsstandards. HiTec ist Deutschlands einzige Beratung miteiner solchen Gesamtzertifizierung.