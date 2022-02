Lowe’s Aktie: Das sagen die Experten!

Ein Wal, der viel Geld ausgeben will, hat eine auffallend bärische Haltung zu Lowe’s Companies eingenommen. Bei der Betrachtung der Optionshistorie für Lowe’s Companies (NYSE:LOW) haben wir 13 merkwürdige Trades entdeckt. Betrachtet man die Besonderheiten der einzelnen Abschlüsse, so lässt sich feststellen, dass 46 % der Anleger mit bullischen Erwartungen und 53 % mit bärischen Erwartungen in den Handel eingestiegen sind. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung