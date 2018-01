Unterföhring (ots) -- Pop-up-Sender "Sky Cinema in Love" von 8. bis 14. Februar- 50 Filme voller Herz und Schmerz von "Was Frauen wollen" über"Hitch - Der Date Doktor" bis "Fifty Shades of Grey -Gefährliche Liebe". "A United Kingdom - Ihre Liebe verändertedie Welt" als exklusive Erstausstrahlung am 14. Februar auf "SkyCinema In Love"- Die Romantik-Hits auch auf Abruf auf Sky Go, Sky On Demand undSky Ticket10. Januar 2018 - Ein Tag ist nicht genug! Deshalb macht Sky ausdem Valentinstag 2018 eine ganze Woche der großen Gefühle - undwidmet ihnen einen eigenen Sender: Auf "Sky Cinema In Love" bietendie schönsten Liebesfilme der letzten Jahrzehnte Leidenschaft undRomantik rund um die Uhr.Mit dabei sind die neuesten Blockbuster, etwa "Fifty Shades ofGrey - Gefährliche Liebe" mit Jamie Dornan als sexy-strenger Mr. Greyoder das bezaubernde Märchen-Musical "Die Schöne und das Biest" mitEmma Watson sowie "Ein ganzes halbes Jahr" mit "Game of Thrones"-StarEmilia Clarke. Am Valentinstag selber feiert "A United Kingdom - IhreLiebe veränderte die Welt" auf dem temporären Romantik-Sender seineTV-Premiere. In dem Drama nach wahren Begebenheiten gehen einafrikanischer Prinz und eine Britin in den 40er-Jahren für ihre Liebeüber alle Grenzen.Auf "Sky Cinema in Love" knistert es gewaltig: Zwischen RaubeinJeffrey Dean Morgan und der einsamen Hilary Swank in "P.S. Ich liebeDich" genauso wie zwischen Julia Roberts und Javier Bardem in "Eat,Pray, Love" vor prächtiger balinesischer Kulisse. Anne Hathaway gerätin "Ella - Verflixt & zauberhaft" an ihren Prinzen Hugh Dancy. Und in"Love and other Drugs - Nebenwirkung inklusive" erleben die Zuschauermit Jake Gyllenhaal wie süchtig Liebe macht. Clive Owen bandelt in"Words & Pictures" beim Wettstreit unter Kollegen mit JulietteBinoche an, Will Smith als "Hitch - Der Date Doktor" mitKlatschreporterin Eva Mendes.Auch ungewöhnliche Romanzen stehen auf dem Programm: Impreisgekrönten "My Week with Marilyn" kommt Eddie Redmayne alsFilmstudent der großen Marilyn Monroe sehr nahe, grandios verkörpertvon Michelle Williams, die dafür eine Oscarnominierung bekam. UndComedy-Ass Will Ferrell ist "Verliebt in eine Hexe": Nicole Kidman!Abgerundet wird die große Woche der Liebesfilme von deutschenRomantik-Hits wie "SMS für Dich" mit Karoline Herfurth, "What a Man"mit Matthias Schweighöfer und Elyas M'Barek sowie "Der Koch" mitJessica Schwarz."Sky Cinema In Love" startet am 8. Februar und läuft biseinschließlich 14. Februar. Der Sender ersetzt in dieser Zeit SkyCinema Emotion.Highlights von "Sky Cinema In Love":Donnerstag, 8. Februar:20:15 Uhr: "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe"22:15 Uhr: "Die nackte Wahrheit"Freitag, 9. Februar:20:15 Uhr: "Safe Haven - Wie ein Licht in der Nacht"22:15 Uhr: "The Choice - Bis zum letzten Tag"Samstag, 10. Februar:20:15 Uhr: "SMS für Dich"22:10 Uhr: "P.S. Ich liebe Dich"Sonntag, 11. Februar:20:15 Uhr: "Die Schöne und das Biest"22:15 Uhr: "Was Frauen wollen"Montag, 12. Februar:20:15 Uhr: "Hitch - Der Date Doktor"22:15 Uhr: "Umständlich verliebt"Dienstag, 13. Februar:20:15 Uhr: "Manhatten Love Story"22:05 Uhr: "Darf ich bitten?"Mittwoch, 14. Februar:20:15 Uhr: "A United Kingdom - Ihre Liebe veränderte die Welt"22:10 Uhr: "Ein ganzes halbes Jahr"Über Sky Deutschland:Mit über 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand:September 2017).Pressekontakt:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.dewww.facebook.de/SkyCinemaDEwww.instagram.de/SkyCinemaDEKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel: 089/9958 6847margit.schulzke@sky.depicture.management.skyde@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell