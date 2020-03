Köln (ots) - Jetzt knistert es so richtig: Ab dem 20. April wird der Montagabendzur VOX Date Night! Um 20:15 Uhr öffnet erst das "First Dates Hotel" seinePforten. In dem Spin-off von "First Dates - Ein Tisch für zwei" empfangen RolandTrettl und sein Team Singles auf der Suche nach der großen Liebe zum Urlaub ineinem französischen Boutique-Hotel. Auch im Anschluss um 22:15 Uhr heißt esdann: flirten, was das Zeug hält. VOX holt die erste Staffel des mit demGrimme-Preis ausgezeichneten TVNOW-Originals "Prince Charming" ins Free-TV. Inder ersten deutschen Gay-Dating-Doku sucht "Prince Charming" Nicolas Puschmannunter 20 Singlemännern in Griechenland seinen Mr. Right."First Dates Hotel"Ab 20. April immer montags um 20:15 Uhr bei VOXSeit März 2018 ist Roland Trettl bei VOX als Amor im Einsatz und empfängt inseinem "First Dates"-Restaurant Singles aus ganz Deutschland. Jetzt bekommt dieerfolgreiche Dating-Doku ein Spin-off: Bei "First Dates Hotel" packen Singlesaus ganz Deutschland ab dem 20. April immer montags um 20:15 Uhr auf der Suchenach der großen Liebe ihre Koffer - und checken in sechs Folgen bei GastgeberRoland Trettl und seinem bekannten "First Dates"-Team in einem französischenBoutique-Hotel zum Urlaub ein.Im "First Dates Hotel" können die Gäste in entspannter Urlaubsatmosphäre daten,flirten - und sich im Idealfall verlieben. Schon bei der Ankunft im Hoteltreffen die Liebessuchenden auch auf die anderen angereisten Singles. Ein kurzerPlausch am Pool oder ein gemeinsamer Cocktail an der Hotelbar - die Möglichkeit,den oder die Richtige kennenzulernen, ist von Anfang an da! Und dann wartet auchnoch das persönliche Blind Date auf jeden Single. Springt der Funke während desAbendessens über, kann der Aufenthalt im "First Dates Hotel" gemeinsam mit demDate-Partner verlängert werden. Ob romantische Bootstour, Picknick in der Naturoder gemeinschaftliches Ziegenfüttern: Beim zweiten Rendezvous am nächsten Taglässt sich noch einmal mehr über den anderen erfahren. Klickt es beim erstenTreffen nicht, hält der Urlaub in der Idylle vielleicht dennoch die große Liebebereit. Denn eine weitere Chance mit einem der anderen Single-Hotelgäste istnicht ausgeschlossen!"First Dates Hotel" wird von Warner Bros. International Television ProductionDeutschland GmbH im Auftrag von VOX produziert und basiert auf dem gleichnamigenbritischen Format."Prince Charming"Ab 20. April immer montags um 22:15 Uhr bei VOXLiebe ist Liebe! Mit "Prince Charming" holt VOX ab dem 20. April immer montagsum 22:15 Uhr die erste Staffel des preisgekrönten Gay-Dating-Formats insFree-TV. 20 attraktive Single-Männer kämpfen an der Küste Griechenlands um dasHerz von Prince Charming: Nicolas Puschmann. Charme, Sexappeal und Humor - der28-jährige Account Manager hat alles, was man(n) sich wünscht!Jetzt heißt es: flirten, was das Zeug hält. Acht Folgen lang buhlen dieSingle-Männer um die Gunst von Prince Charming, bevor sie sich in der neuntenFolge zum gemeinsamen Talk wiedersehen. In unterschiedlichen Dates bekommtNicolas die Chance, den Junggesellen in größerer Runde oder in trauterZweisamkeit auf den Zahn zu fühlen. Wen möchte er näher kennenlernen und wergeht leer aus? In jeder Folge verabschiedet sich Prince Charming in derGentlemen-Night von immer mehr Singles. Wer am Ende des Abends keine Krawatteträgt, muss aus der Männer-Villa ausziehen.Bei "Prince Charming" sind hingebungsvolle Leidenschaft und große Gefühlevorprogrammiert, aber auch jede Menge Intrigen, Zoff und Eifersucht. Denn fürdie Gay-Singles ist Prince Charming nicht der einzige potenzielle Lover! Undwenn sich 20 heiße Singles Küche, Pool und Schlafzimmer teilen, kann es schnellauch schon mal untereinander knistern..."Prince Charming" wird produziert von Seapoint Productions und basiert auf demFormat "Finding Prince Charming" von Viacom International Studios.Pressekontakt:Lukas JahnMediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationTelefon: 0221-456 - 74409lukas.jahn@mediengruppe-rtl.deFotowünsche:BildredaktionMarie-Theres GühmannTelefon: 0221-456 74270marie.theres-guehmann@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6952/4539363OTS: VOX Television GmbHOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell