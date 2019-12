Hamburg (ots) - Das Finale von "Prince Charming", Deutschlands erster schwulerDatingshow von TVNOW, rückt näher. Am Mittwoch, 18.12.2019, findet ein großes"Prince Charming"- Abschluss-Event in Hamburg statt. Nach dem Public Viewing derletzten Folge feiert unser Prince Charming Nicolas Puschmann mit Friends &Family das Finale der erfolgreichen ersten Staffel. Anschließend werden er undsein Mr. Right erstmals öffentlich auftreten und Interviews geben sowie Fotosmachen. Auch zahlreiche Kandidaten werden vor Ort sein. Den Abend eröffnenMarcella Rockefeller (PTO Media, Siegerin aus "Das Supertalent" 2014) und PrinceCharming himself.Ort: Bahnhof Pauli in Hamburg, Spielbudenplatz 21-22, 20539 HamburgPresse-Anmeldungen bitte unter: 0221 / 4567 4234 oderjovan.evermann@mediengruppe-rtl.deDas Programm des Abends:ca. 19.45 Uhr Opening mit Marcella Rockefellerca. 20.15 Uhr Public Viewing Finalfolge "Prince Charming"ca. 21.20 Uhr Erste Fotos und Interviews mit dem Prince und Mr. RightAnschließend: Public Viewing der Wiedersehens-FolgeAnschließend: Weitere Interviews und Fotos möglichAnschließend: Aftershowparty in der WunderbarPressekontakt:Jovan EvermannSenior Manager Kommunikation & PR RTL / TVNOWTel: +49 221 456-74234E-Mail: jovan.evermann@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133584/4467692OTS: TVNOWOriginal-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuell