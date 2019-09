Love, Peace, Performance: Financial Advisors Award 2019 für ÖKOWORLD ROCK ´N`ROLL / Eltern-, Großeltern- und Generationenfonds erhält auf der Cash. Gala die begehrte Auszeichnung (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Ökoworld":

Wasserbillig/Luxemburg (ots) -Am Abend des 20. September 2019 stieg erneut die Spannung auf demSüllberg in Hamburg-Blankenese. Dort wurden zum 17. Mal in Folge dieFinancial Advisors Awards verliehen.In der Kategorie "Mischfonds" konnten Alfred Platow,Verwaltungsratsvorsitzender der ÖKOWORLD LUX S.A., und Nedim Kaplan,Senior Portfolio Manager, den bedeutenden Award für dieKapitalverwaltungsgesellschaft der ÖKOWORLD in Empfang nehmen. DerÖKOWORLD ROCK ´N `ROLL ELTERNFONDS konnte sich gegen folgendeMischfonds erfolgreich durchsetzen:- J.P. Morgan Global Income Fund - J.P. Morgan AM- Patriach Classic Trend 200 - Patriarch Multi-Manager- TBF Global Income - TBF Global AMNedim Kaplan berichtete den Gästen der Cash. Gala in seinerDankesrede: "Mit einem aktuellen Gewicht von über 100 Mio. Euro hatunser ÖKOWORLD ROCK ´N `ROLL FONDS seit seiner Umstellung auf dasKonzept "Elternfonds" im Oktober 2017 um rund 50. Mio. Euro nettoInflows zugelegt. Insbesondere der Bankenvertrieb über z. B.Sparkassen hat dazu erfolgreich beigetragen. Der Fonds investiert inWertpapiere mit einer dynamischen und dennoch ausgewogenenAnlagepolitik. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele derInvestments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf Umweltund Gesellschaft auszuwirken. Dazu gehören - neben den Aktien -insbesondere zukunftsfähige Beteiligungen, die Ihr Geld z. B. inStudentenwohnheime, Kindergärten oder Universtäten investieren."Alfred Platow fügte voller Elan hinzu: "Heute, am Tag des globalenKlimastreiks, ist es für uns eine doppelte Ehre, diesen Preisentgegen zu nehmen. Noch heute war ich mit Mitarbeiterinnen undMitarbeitern unsere Unternehmenszentrale in Hilden auf derFreitagsdemonstration im Nachbarort Haan. Um 11 Uhr haben wir dieArbeit niedergelegt, die Türen abgeschlossen und uns dem globalenKlimastreik angeschlossen. Die Botschaft der Fridays-for-Future-Demosist der Ruf danach, die Klimaerwärmung zu stoppen. Der freieZusammenschluss "Parents for Future" ist eine wirkungsvolleInitiative, die jungen Menschen in ihren Forderungen nach einerkonsequenten Klima- und Umweltschutzpolitik zu unterstützen. Und auchviele Großeltern sind dabei. Ich bin sehr froh, dass es dieseBewegung, die konstruktiv Veränderung fordert, endlich wieder gibt.Die Politik gerät zunehmend unter Druck. Für uns bedeutet dies, dassunsere Investmentfonds und unsere fondsgebundenenRentenversicherungen noch stärker nachgefragt werden. Allen voran derÖKOWORLD ROCK ´N `ROLL FONDS, der erste Elternfonds der Welt, der wiemaßgeschneidert passt für die Community "Parents for Future". DennErwachsene 50plus und Senioren 70plus können mit gutem Gewissen undklimafreundlich Geld für Kinder und Enkelkinder, Jugendliche undjunge Erwachsene anlegen. Für eine klimafreundlichere Zukunft."Die ÖKOWORLD LUX S. A. ist eine Tochtergesellschaft der seit 1999börsennotierten ÖKOWORLD AG (WKN 540868, vormals versiko AG). Über 40Jahre Erfahrung fließen in die erfolgreiche Entwicklung und Auflegungökologisch-ethischer Kapitalanlageprodukte ein.Pressekontakt:Gunter Schäfer, Chief Communications Officer,Tel.:(+49)2103-929 210 oder per E-Mail: gunter.schaefer@oekoworld.comOriginal-Content von: ÖKOWORLD LUX S.A., übermittelt durch news aktuell