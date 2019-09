"Love Island": Islander werden "eiskalt erwischt" und Zuschauer entscheiden über Auszug - heute Abend bei RTL II (FOTO)

München (ots) -Dritte Staffel der interaktiven Dating-Show- Moderiert von Jana Ina Zarrella- Neue Folge heute Abend um 22:15 Uhr bei RTL IIDie Challenge "Eiskalt erwischt" konfrontiert die Islander mitPostings, die über sie in der Social Media-Welt verbreitet werden.Danach herrscht in der Villa Eiszeit. Vor allem bei Danilo undMelissa haben die Aussagen ihre Spuren hinterlassen. Auch Yasinkämpft mit dem Statement, dass Aleks die bessere Wahl für Samira ist.Wie wird der temperamentvolle Sporttrainer damit umgehen? DasAbstimmungsergebnis des Zuschauer-Votings sorgt für noch mehr Trubelund Emotionen in der Villa:Welche Islander müssen "Love Island" heute verlassen.Die Challenge "Eiskalt erwischt" sorgt für reichlich Zündstoffunter den Islandern. Eiskalt und knallhart werden sie mitverschiedenen Social Media-Postings konfrontiert, die im Netz übersie kursieren. Jeder muss eine Aussage einem der Islander zuordnen.Dabei klatschen sie sich gegenseitig Eiscreme ins Gesicht. Welcherder Islander wird von den Zuschauern am gefeiert und wer bekommt sorichtig sein Fett weg?Düstere Wolken am Liebeshorizont bei Danilo und Melissa. DieChallenge hat das sorgsam gehütete Geheimnis des charmantenItalieners gelüftet: Seine Schwärmerei für die ehemalige MissUniversum Switzerland Dijana. Melissa stellt ihn am Pool zur Rede.Traurig und verletzt macht sie ihm klar: "Ich bin doch keinTrostpreis." Findet der attraktive Italiener die richtigen Worte fürsein Couple oder wird sie ihn für seinen Landsmann Pietro Lombardisitzen lassen? Via Instagram hat der beliebte Sänger sein Interessean der süßen Melissa bekundet und sogar Jana Ina um Unterstützunggebeten.Die Zweifel der Zuschauer an seinen Gefühlen gegenüber Samirasetzen Yasin ziemlich zu. Noch dazu sind sie der Meinung dasAleksandar die bessere Wahl für sein Couple ist. Aufgewühlt geht dertemperamentvolle Sporttrainer auf den smarten Ingenieur zu und machtihm eine klare Ansage.Ulknudel Lisa ist heute besonders gut drauf und sorgt für witzigeStimmung in der Villa. Die hübsche Blondine animiert die Islander zulustigen Verkleidungsspielen und einer Polonaise quer durch dieVilla.Das Ergebnis des Votings liegt vor und die die Islander sindangespannt. Mit der "Love Island"-App haben die Zuschauer ihreentschieden wer auf "Love Island" bleiben soll. Wer hat die wenigstenStimmen bekommen und muss heute noch seine Koffer packen?"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe": montags um 20:15 Uhr,dienstags bis sonntags 22:15 Uhr bei RTL II.Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlosbei TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im Premium-Bereich.Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"Liebe liegt in der Luft! RTL II entführt die Zuschauer mit "LoveIsland - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel.Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustigerSingles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer vollerwilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet seinTraum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt dieZuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über dieinteraktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wirdvon ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einemEigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITVStudios Global Entertainment vertrieben.Pressekontakt:RTL IIProgrammkommunikationNora Fleckenstein089 - 64185 0nora.fleckenstein@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell