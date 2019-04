LoveYourGum - Liebe Dein Zahnfleisch / Aktionstag zu Mundgesundheit und Schwangerschaft (FOTO)

Regensburg (ots) -Der 12. Mai ist in diesem Jahr nicht nur Muttertag, sondern auchEuropäischer Tag der Parodontologie. Mit einer deutschlandweitenKampagne informiert die DG PARO über die Volkskrankheit Parodontitis- die Entzündung des Zahnhalteapparates - und die besondere Bedeutungder Mundgesundheit für werdende Mütter. Unter dem Motto "#LoveYourGum- Liebe Dein Zahnfleisch" will die Kampagne rund um den AktionstagSchwangere auf die frühzeitige Diagnose und Behandlung vonParodontalerkrankungen vor und während der Schwangerschaft aufklären.Die Mundgesundheit ist für eine geplante oder vorliegendeSchwangerschaft von großer Bedeutung - sowohl für die Gesundheit derMutter als auch für die spätere Mundgesundheit des Kindes. Sie solltedaher besondere Aufmerksamkeit von werdenden Müttern und den siebetreuenden Medizinern und Hebammen erhalten. Dafür eignet sich derkostenfrei verfügbare Parodontitis-Selbsttest der DG PARO. DieAntworten zu insgesamt sechs Faktoren wie etwa Alter, Geschlecht oderZahnfleischbluten werden mit Punkten bewertet. Je höher der Wert,desto höher das Parodontitis-Risiko. Der Selbsttest kann ohne großenAufwand durchgeführt werden - ob per App für das Smartphone (zumDownload im iTunes-Store oder bei Google Play) oder anhand einesausgedruckten Fragebogens im Gespräch mit der betreuendenFrauenarztpraxis oder der Hebamme. Bei entsprechendem Ergebnis sollteim Anschluss eine Zahnarztpraxis aufgesucht werden. Weiterhin stelltdas Projekt "Mundgesundheit & Schwangerschaft" der EuropäischenGesellschaft für Parodontologie (EFP) umfangreichesInformationsmaterial für schwangere Frauen zur Verfügung.Deutschsprachiges Material ist über die Website der DG PAROabzurufen.Volkskrankheit ParodontitisParodontitis ist in Deutschland weit verbreitet. Laut deraktuellen Deutschen Mundgesundheitsstudie (DMS V) sind 51,6 Prozentder 35-44-Jährigen und 64,6 Prozent der 65-74-Jährigen von einermoderaten oder schweren Parodontitis betroffen. In ihrer schwerenForm kann sie eine ernsthafte Bedrohung nicht nur für die Mund-,sondern auch für die Allgemeingesundheit darstellen. Dabei ist dieErkrankung gut beherrschbar, vor allem wenn sie frühzeitig erkanntwird. Das Problem: die bevölkerungsweite Aufklärung ist ungenügendund auch die Selbstwahrnehmung der Patienten schlecht ausgebildet.Gerade werdende Mütter wissen oft nicht, dass ihr Mund nun besondereAufmerksamkeit benötigt. Mit der diesjährigen Kampagne zumEuropäischen Tag der Parodontologie am 12. Mai sollen insbesondereschwangere Frauen verstärkt über Ursachen und Risikofaktoren vonZahnfleischerkrankungen aufgeklärt werden. "Dazu benötigen wir nichtnur die Unterstützung möglichst vieler zahnärztlicher Kolleginnen undKollegen", sagt Prof. Dr. Bettina Dannewitz, President elect der DGPARO. "Gynäkologisches Fachpersonal und Hebammen können ebensowertvolle Aufklärungsarbeit leisten und die Frauen für einenZahnarztbesuch motivieren. Schließlich ist es wichtig, dass auch diewerdenden Mütter selbst ihrer Mundgesundheit besondere Aufmerksamkeitwidmen." Wer Warnsignale und Risiken für eine mögliche Parodontitiskennt, kann bei ersten Anzeichen den Zahnarzt aufsuchen. Zu denAnzeichen gehören Zahnfleischbluten, gerötetes und geschwollenesZahnfleisch, Mundgeruch, eine Lockerung oder Stellungsänderungen derZähne. Bei einer unbehandelten Parodontitis kommt es zu Knochenabbau,infolgedessen die Zähne ihren Halt verlieren, sich lockern undletztlich ausfallen können.Erhöhte Risiken während der Schwangerschaft"Jedes Kind kostet einen Zahn", so lautet eine alte Volksweisheit- und diese lässt sich inzwischen mit wissenschaftlichen Datenuntermauern [1]. Mütter, die eines oder mehrere Kinder zur Weltbringen, haben tatsächlich eine schlechtere Zahngesundheit und damitein erhöhtes Risiko, in der zweiten Lebenshälfte Zähne zu verlieren.Die möglichen Gründe für die problematische Zahngesundheit vonMüttern sind vielfältig, jedoch bislang nicht eindeutig belegt.Sicher ist: Die Schwangerschaft ist für Frauen ein Lebensabschnitt,in dem komplexe physiologische Veränderungen auch die Mundgesundheitbeeinflussen. Hinzu kommt, dass Schwangere häufig weniger Zeit fürdie eigene Mundhygiene haben, was sich auch auf das Kariesrisiko unddas Risiko für Parodontalerkrankungen auswirkt. Parodontitis wird miteinem erhöhten Risiko für ein geringes Geburtsgewicht, eineFrühgeburt und vor allem Präeklampsie in Verbindung gebracht. Diewissenschaftlichen Belege dafür sind allerdings nicht eindeutig. Nurbei Frauen, die bereits ein hohes Risiko fürSchwangerschaftskomplikationen besitzen, zeigt dieParodontitistherapie einen positiven Effekt. Die nicht-chirurgischeParodontitistherapie kann auch während der Schwangerschaft - ambesten im zweiten Trimenon - sicher für Mutter und Kind durchgeführtwerden. Das Risiko für Schwangerschaftskomplikationen lässt sich aberdann am wirksamsten reduzieren, wenn die Therapie bereits vor derSchwangerschaft erfolgt.Fazit: In der Schwangerschaft steigt das Risiko für Erkrankungendes Zahnhalteapparates. Unmittelbar vor, während und nach einerSchwangerschaft sollten Frauen besonderes Augenmerk auf ihreMundgesundheit legen - auch für die spätere Mundgesundheit ihrerKinder. Sorgfältige Mundhygiene und regelmäßige Kontrollbesuche inder zahnärztlichen Praxis sind in diesen Lebensphasen ausgesprochenwichtig.Auf einen Blick - Tipps für schwangere Frauen- Während der Schwangerschaft kommt es häufig zu Veränderungen desZahnfleisches, die mehr oder weniger stark ausgeprägt seinkönnen.- Schwangere sollten die Anzeichen für eine parodontale Erkrankung(Gingivitis und Parodontitis) kennen und sich auch selbst aufentzündliche Veränderungen des Zahnfleisches oderZahnfleischbluten untersuchen.- Mithilfe des Selbsttests Parodontitis kann das individuelleRisiko - zuhause oder im Gespräch mit dem Gynäkologen oder derHebamme - unkompliziert ermittelt und bei Bedarf ein Termin inder Zahnarztpraxis vereinbart werden.- Auch wenn keine Anzeichen für eine Erkrankung vorliegen, solltenSchwangere zahnärztliche Kontrollen vereinbaren und sich überMundhygienemaßnahmen und Zahnpflegeprodukte in derSchwangerschaft sowie über die richtige Mundhygiene undFluoridversorgung ab dem ersten Zahn ihres Kindes informierenlassen.- Sowohl Gingivitis als auch Parodontitis können während derSchwangerschaft ohne Risiko behandelt werden. DieParodontaltherapie sollte jedoch am besten im zweitenSchwangerschaftsdrittel erfolgen.- Werden entsprechende Behandlungen notwendig, so ist es wichtigzu wissen: Sowohl zahnärztliche Röntgenbilder als auch örtlicheBetäubungen sind in der Schwangerschaft unter optimalemStrahlenschutz und korrekter Anwendung sicher möglich und nurmit extrem geringen Risiken für Mutter und Foetus verbunden.- Grundsätzlich kann bei jedem Patienten alle zwei Jahre ohnezusätzliche Kosten der Parodontale Screening Index (PSI) - eineFrüherkennungsuntersuchung - erhoben werden, um denGesundheitszustand des Zahnhalteapparates zu kontrollieren.Zum Download stehen zur Verfügung:Der Selbsttest-Fragebogen Parodontitis für PatientInnen:https://www.dgparo.de/media/download-5a1fbed30aef0Die DG PARO Selbsttest-App in den App-Stores:iTunes: https://itunes.apple.com/de/app/id504498921?mt=8Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=club.app.dgparoDas Aktionsplakat sowie weiteres Presse- und Kampagnenmaterialkönnen im Vorfeld des 12. 