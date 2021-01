Loup Ventures: Verrückte Vorhersagen!

Loup Ventures hat seine jährliche Liste mit Technologievorhersagen für das neue Jahr veröffentlicht. Das Team um Gene Munster und David Stokman hat neun wichtige Punkte zusammengestellt, auf die man 2021 achten sollte.

Die Gruppe aus Facebook Inc. (NASDAQ:FB), Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN), Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) und Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL) wird oft als Marktindikator für wachstumsstarke Tech-Namen verwendet und ist das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung