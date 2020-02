Louisiana-Pacific: Das ist schon in aller Munde!

Louisiana-Pacific, ein Unternehmen aus dem Markt "Waldprodukte", notiert aktuell (Stand 01:36 Uhr) mit 34.2 USD fast unverändert (+0.07 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Louisiana-Pacific einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Louisiana-Pacific jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Louisiana-Pacific in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Buy"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Louisiana-Pacific haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Louisiana-Pacific bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Louisiana-Pacific mit einem Wert von 16,91 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Papier & Forstprodukte" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 35,94 , womit sich ein Abstand von 53 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 1,82 % ist Louisiana-Pacific im Vergleich zum Branchendurchschnitt Papier & Forstprodukte (2,68 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,86 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.