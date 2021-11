Louisiana-Pacific: Der absolute Durchbruch ist da!

Louisiana-pacific weist am 27.10.2021, 11:55 Uhr einen Kurs von 63.2 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Waldprodukte" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Louisiana-pacific auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Louisiana-pacific beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,18 Prozent und liegt mit 0,7 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,88) für diese Aktie. Louisiana-pacific bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 107,61 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Louisiana-pacific damit 91,72 Prozent über dem Durchschnitt (15,89 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Papier & Forstprodukte" beträgt 15,89 Prozent. Louisiana-pacific liegt aktuell 91,72 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Louisiana-pacific beträgt das aktuelle KGV 5,21. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Papier & Forstprodukte" haben im Durchschnitt ein KGV von 35,48. Louisiana-pacific ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.