Louisiana-Pacific: Unmöglich!

Per 25.01.2020, 03:35 Uhr wird für die Aktie Louisiana-Pacific am Heimatmarkt New York der Kurs von 31.05 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Waldprodukte".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Louisiana-Pacific einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Louisiana-Pacific jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Louisiana-Pacific-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 26,22 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (31,09 USD) deutlich darüber (Unterschied +18,57 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Dieser beträgt aktuell 29,74 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,54 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Louisiana-Pacific ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Die Louisiana-Pacific-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Louisiana-Pacific-RSI ist mit einer Ausprägung von 49,5 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 30,57, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 38,61 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Louisiana-Pacific damit 35,89 Prozent über dem Durchschnitt (2,72 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Papier & Forstprodukte" beträgt 2,72 Prozent. Louisiana-Pacific liegt aktuell 35,89 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".