Louisiana-Pacific: Tut sie es schon wieder?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Louisiana-Pacific, die im Segment "Waldprodukte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 16.11.2019, 20:29 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 28.77 USD.

Unsere Analysten haben Louisiana-Pacific nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Louisiana-Pacific-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Louisiana-Pacific-Aktie. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 33 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 14,9 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (28,72 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Louisiana-Pacific somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Louisiana-Pacific-RSI ist mit einer Ausprägung von 77,04 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 33,3, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Louisiana-Pacific beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,83 Prozent und liegt mit 0,14 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,97) für diese Aktie. Louisiana-Pacific bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.