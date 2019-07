Louisiana-Pacific: Schon gehört?

Der Kurs der Aktie Louisiana-Pacific steht am 21.07.2019, 09:27 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 26.03 USD. Der Titel wird der Branche "Waldprodukte" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Louisiana-Pacific auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Louisiana-Pacific. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Louisiana-Pacific-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Louisiana-Pacific vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (26 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -0.12 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 26,03 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Louisiana-Pacific eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Fundamental: Louisiana-Pacific ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Papier & Forstprodukte) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 18,24 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 31 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 26,59 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.