Louis Vuitton Aktie: Wohin geht die Reise?

Vor weniger als zwei Wochen konnte die Louis Vuitton Aktie an der Börse mit 439 Euro ein neues Allzeit-Hoch bei 439 Euro erreichen. Seither ist der Titel in eine recht deutliche Korrekturbewegung übergegangen. Am Mittwoch blickten die Anleger erneut auf rote Vorzeichen, als es um 1,15 Prozent abwärts ging. Damit hat das Papier in knapp zwei Wochen um mehr als sieben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung