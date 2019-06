"Louis-Braille-Festival" in Leipzig: MDR mit Hörfilmkino & Samstagabend-Show live im Web (FOTO)

Leipzig (ots) -Anlässlich des 125jährigen Bestehens der Deutschen Zentralbüchereifür Blinde (DZB) findet in Leipzig vom 5. bis 7. Juli Europas größtesTreffen sehbehinderter und blinder Menschen statt. Der MDR begleitetdas "Louis-Braille-Festival" als Kooperationspartner mit einembarrierefreien Hörfilmkino und zahlreichen Mitmachaktionen. Zudemgibt es die große Samstagabend-Show vom Wilhelm-Leuschner-Platz alsLivestream unter www.mdr.de/braillefestival.Blind-Yoga, Blinden-Rallye, Hörfilmkino und prominenteMDR-Moderatorinnen und Moderatoren, wie die InklusionsbotschafterinJennifer Sonntag oder Martin Fromme: Der MDR begleitet das"Louis-Braille-Festival" als Kooperationspartner mit reichlichProgramm und umfangreicher Berichterstattung. So ist Martin Fromme,Moderator von "Selbstbestimmt - Das Magazin. Leben mit Behinderung"auf dem Festival unterwegs. Seine Eindrücke sind am 14. Juli, um 8.00Uhr, im MDR-Fernsehen zu sehen. Bei MDR KULTUR gibt es am 5. Juli,17.10 Uhr, den Radio-Beitrag "Blind Date mit der Welt - Blinde undSehbehinderte auf Reisen". Bereits vor dem Festival steht bei "MDRSACHSEN - Das Sachsenradio" das Thema "Mit allen Sinnen sehen - ImLeben stehen mit Sehbehinderung" im Mittelpunkt der Sendung"Dienstags direkt" und ist als Podcast abrufbar.Für die Intendantin des MDR, Prof. Dr. Karola Wille, "ist dasLouis-Braille-Festival ein ganz besonderes Ereignis. Seit Jahrensetzen wir uns für den Ausbau der barrierefreien Zugänge für dieMenschen mit Behinderung ein. Wir freuen uns deshalb sehr, dass derMDR das größte Treffen von sehbehinderten und blinden Menschen inEuropa als Kooperationspartner und mit Vorort-Aktionen begleitendarf. Der MDR als Teil unseres gemeinsamen, freien Rundfunks ist mitseinen Angeboten für alle da. Dieses Festival ist eine wunderbareGelegenheit, für gesellschaftliches Miteinander zu werben."Ein ganz besonderes Festivalangebot des MDR ist das Hörfilmkino.In der Kongresshalle am Zoo Leipzig werden am Freitag (14.00 bis22.15 Uhr) und am Samstag (11.00 bis 22.30 Uhr) ausgewählte Filme mitAudiodeskription gezeigt. Am Samstag gibt es zudem einenWunschfilmabend, bei dem die Festivalteilnehmer aus drei Filmenauswählen können. Im Rahmen des Hörfilmkinos können die Gäste zudemmit Experten ins Gespräch kommen, neue Services testen und mehr zurProduktion von Audiodeskription beim MDR erfahren."Dank der Kooperation mit dem MDR bieten wir unseren zahlreichenblinden und sehbehinderten Gästen aus ganz Deutschland barrierefreienFilmgenuss und feinste Bühnenpräsenz. In dem vom MDR angebotenenHörfilmkino können unsere Gäste verweilen und sich bei Legenden wie"Paul und Paula" oder den tollen Film über den Liedermacher GerhardGundermann entspannen", so Prof. Dr. Thomas Kahlisch, DirektorDeutsche Zentralbücherei für Blinde (DZB).Höhepunkt des Festivals ist "Die große Samstagabend-Show - "Alle,inklusive dir" und dem anschließenden Konzert der Band "DOTA" und"Blind Foundation" auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz, bei der die ganzeStadt Leipzig eingeladen ist. Der MDR überträgt die Show ab 19.00 Uhrals Livestream.Alle Angebote des MDR sind hier zu finden:www.mdr.de/braillefestivalPressekontakt:MDR, Presse und Information, Alexander Hiller,Tel.: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell