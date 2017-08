Lou (Cristina do Rego) und John (Tom Beck) komponieren (FOTO)

Unterföhring (ots) -"Rockstars zähmt man nicht" am 22. August 2017 in SAT.1Achtung: Übertragbare Inspiration. Diese Eingebung wird durchKüsse weitergegeben - natürlich nur, wenn man die richtige Museküsst. Das stellen Tom Beck und Cristina do Rego als Rockstar JohnWinter und Management-Mitarbeiterin Lou im neuen SAT.1-Film"Rockstars zähmt man nicht" fest. In einer Waldhütte kommen sich diebeiden Helden nach einer Portion Spaghetti mit Whiskey näher. "MitWhiskey und Spaghetti kann man absolut nichts falsch machen!", verrätTom Beck lachend im Interview. Um das Interesse von Cristina do Regozu wecken, muss ein Mann etwas ganz anderes mitbringen: "So platt esklingt, aber es ist der Humor. Wenn ein Mann mich nicht zum Lachenbringen kann, wird es schwierig, mich zu beeindrucken." Wie ihreFiguren John Winter und Lou zueinanderfinden, zeigt SAT.1 amDienstag, 22. August 2017, um 20:15 Uhr, in "Rockstars zähmt mannicht".(c)SAT.1/Stephan RaboldDieses Bild darf honorarfrei bis Ende August 2017 fuerredaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigungverwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nachRuecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TVDeutschland GmbH moeglich. Nicht fuer EPG! Verwendung nur mitvollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert,bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nichtarchiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. BeiFragen: 089/9507-1170. Voraussetzung fuer die Verwendung dieserProgrammdaten ist die Zustimmung zu den AllgemeinenGeschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1Media SE.Pressekontakt:Tel.: 089/9507-1170Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell